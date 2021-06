Ufficiale: Chelsea, arriva il rinnovo per Tuchel. Marina Granovskaia: “Lieti di trattenere Thomas per altri due anni”

Prosegue l’avventura di Tuchel sulla panchina del Chelsea che ha ufficializzato il prolungamento del contratto del tecnico tedesco (47 anni) fino al 2024. Ecco il comunicato del club. “Il Chelsea Football Club è molto felice di confermare che, dopo il nostro trionfo in Champions League, il contratto di Thomas Tuchel è stato prolungato di due anni, come concordato quando è entrato a far parte del Club”.

Il direttore del Chelsea, Marina Granovskaia, ha commentato: “Quando Thomas si è unito a noi a gennaio, c’era ancora così tanto da fare. Si è inserito senza problemi ed è diventato immediatamente parte integrante della famiglia Chelsea. Riportarci tra i primi quattro in Premier League è stato fondamentale e non potremmo essere più felici del nostro successo in Champions League che ha coronato una stagione straordinaria al Chelsea. Siamo estremamente lieti di trattenere Thomas per altri due anni e non vediamo l’ora di ottenere ulteriori risultati nelle prossime stagioni”.

