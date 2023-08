Ufficiale: Chelsea, preso Deivid Washington. Ha firmato per 7 anni

Deivid Washington è un nuovo giocatore del Chelsea. Il club inglese ha annunciato di aver ingaggiato il giovanissimo attaccante brasiliano proveniente dal Santos. La stellina classe 2005 ha firmato un contratto di sette anni con l’opzione per un’ulteriore stagione.

Questo l’annuncio dei blues sui social: ”

Chelsea has completed the signing of Deivid Washington from Brazilian side Santos! ✍️

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 24, 2023