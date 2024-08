Ufficiale: Chelsea, Palmer ha rinnovato fino al 2033

Il Chelsea blinda Cole Palmer: il fantasista inglese ha rinnovato fino al 2033 con i Blues. Di seguito la nota: “Ha avuto un impatto simile sulla scena internazionale. Dopo aver guadagnato il suo primo cap in Inghilterra nel novembre 2023, Cole ha cementato il suo posto nella squadra verso il campionato europeo di quest’estate. Cole ha fatto cinque presenze al torneo in Germania e si è intensificato quando la pressione era al massimo con un assist in semifinale e un gol in finale.

Cole è tornato a Cobham la scorsa settimana per iniziare i suoi preparativi per la stagione 2024/25 e tutti al club sono entusiasti di sostenerlo nel suo sviluppo nei prossimi anni.

Congratulazioni, Cole!”

Foto: Instagram Chelsea