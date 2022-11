Ufficiale: Chelsea, Chalobah rinnova fino al 2028

Chalobah rinnova con i Blues fino a giugno 2028, con possibilità di prolungare il contratto di un’ulteriore anno. Le parole del difensore: “Ogni volta indossare questa maglia è un onore e darà sempre tutto per questo club che ringrazio per la fiducia”. Di seguito il comunicato del club:

Il difensore, che è entrato a far parte del club all’età di nove anni ed è passato di grado fino a diventare un titolare nella squadra senior, è ora impegnato con i Blues almeno fino a giugno 2028, con un’opzione per il club fino al 2029.

A Cobham laureato che ha seguito il fratello maggiore Nathaniel nel diventare un calciatore professionista, Chalobah ha collezionato finora 13 presenze in questa stagione in tutte le competizioni.

Foto: Instagram Chalobah