Ufficiale: Chelsea, arriva Caleb Wiley dall’Atlanta United

Il Chelsea ha annunciato, tramite un comunicato diffuso sui propri canali, di aver raggiunto l’accordo circa l’ingaggio di Caleb Wiley dall’Atlanta United. Di seguito il comunicato del club: “Il Chelsea è lieto di annunciare l’ingaggio del nazionale statunitense Caleb Wiley. Il terzino sinistro arriva ai Blues dall’Atlanta United, squadra della MLS, e ha firmato un contratto di sei anni, con un’opzione del club per un ulteriore anno, allo Stamford Bridge. Wiley è entrato nell’accademia di Atlanta all’età di 11 anni. Ha progredito attraverso la formazione giovanile del club e ha trascorso le campagne del 2020 e del 2021 rappresentando l’Atlanta United 2 nel campionato USL. Il diciannovenne è passato alla prima squadra di Atlanta prima della stagione 2022 e ha avuto un debutto memorabile, segnando una vittoria per 3-1 contro lo Sporting Kansas City. Sarebbe stato presente in altre 25 occasioni durante la sua prima stagione. Dopo essersi affermato a livello senior, Wiley ha collezionato 36 presenze durante la stagione 2023 e ha fatto il suo debutto nella nazionale statunitense nell’ottobre 2023, pareggiando 1-1 contro il Messico. Anche questa stagione è stato un giocatore fisso dell’Atlanta, con 23 presenze in tutte le competizioni. Attualmente Wiley fa parte della squadra di calcio maschile degli Stati Uniti a Parigi, dove si sta preparando per partecipare alle Olimpiadi del 2024. Benvenuto al Chelsea, Caleb!”.

Foto: sito ufficiale Chelsea