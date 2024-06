Ufficiale, Chelsea: Adarabioyo nuovo giocatore dei Blues

Il Chelsea ha annunciato il primo colpo della sua estate. Tosin Adarabioyo è un nuovo giocatore dei Blues. Questo il comunicato del club londinese:

“Il Chelsea è lieto di annunciare che il difensore centrale Tosin Adarabioyo si unirà al club in vista della stagione 2024/25. Il 26enne ha firmato un contratto quadriennale – che inizia il 1° luglio – e arriva dai vicini londinesi del Fulham.”

Queste le sue prime parole da giocatore del Chelsea: “Il Chelsea è un club enorme e questo è un momento di chiusura del cerchio per me. Sono nato a tre miglia di distanza da Stamford Bridge e lì ho fatto il mio debutto professionale. Sono molto entusiasta e non vedo l’ora di aiutare a spingere il club nella direzione in cui vogliamo andare”.

Foto: twitter Chelsea