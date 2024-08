Ufficiale: Cheddira lascia il Napoli. Va all’Espanyol

La SSC Napoli ufficializza – con una nota sul sito ufficiale – la cessione di Walid Cheddira all’Espanyol di Barcellona in prestito temporaneo fino al 30 giugno 2025. Attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito, anche il club iberico ha ufficializzato l’arrivo del giocatore di proprietà del Napoli che ha posato insieme ai suoi agenti Marco Sommella e Bruno Di Napoli. L’attaccante ha raggiunto Barcellona dopo la partita di sabato della squadra di Antonio Conte contro il Bologna in cui era andato in panchina.

Ecco il comunicato degli iberici: “RCD Espanyol e SSC Napoli hanno annunciato l’operazione Walid Cheddira (Loreto, Italia), 22-01-1998). L’attaccante della nazionale marocchina, giocherà questa stagione in prestito alla squadra biancoazzurra”.

“Cheddira, che oggi ha superato la relativa visita medica presso la Clinica Corachan, ha una vasta esperienza nel calcio italiano. Il giocatore inizierà la sua carriera al CS Loreto AD”. Ha evidenziato il comunicato del club iberico nella scheda tecnico.

✍️ OFICIAL | Walid Cheddira, fitxat! #RCDE — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) August 27, 2024



Foto: twitter Espanyol