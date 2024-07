Ufficiale: Chambers lascia l’Aston Villa

L’Aston Villa con un comunicato sul proprio sito ufficializza la partenza dell’ex Arsenal Calum Chambers, che vuole trovare maggiore spazio in questa fase della sua carriera. Ecco il comunicato del club inglese: “L’Aston Villa augura a Calum Chambers tutto il meglio per la sua uscita dal club. Ha firmato dall’Arsenal nel gennaio 2022 e ha continuato ad apparire 36 volte in claret and blue, segnando una volta. Desideroso di giocare di più in prima squadra in questa fase della sua carriera, Calum se ne va con i migliori auguri di tutti i membri della squadra di calcio.”

Foto: instagram Aston Villa