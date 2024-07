Ufficiale: Cesc Fabregas è l’allenatore del Como. Il comunicato del club

Cesc Fabregas è ufficialmente l’allenatore del Como. Lo era già nei fatti, ma lo scorso 24 dicembre era scaduta la deroga che permetteva a Fabregas di allenare il Como senza patentino, e quindi era stato sostituito da Osian Roberts. Fabregas ha poi frequentato il corso in Inghilterra e ora ha conseguito il patentino per poter allenare la squadra lombarda. Da poco è arrivata anche l’ufficialità sul sito ufficiale del Como:

“Il Como 1907 è lieto di confermare che Cesc Fàbregas diventerà capo allenatore della squadra maschile con un contratto quadriennale. La nomina arriva dopo il successo della scorsa stagione come allenatore ad interim e assistente, culminata con la promozione in Serie A. Come previsto, Osian Roberts si concentrerà sul suo ruolo di Head of Development del Como 1907, con il compito di creare una cultura identitaria all’interno dell’organizzazione, compresi i piani di formazione degli allenatori e di sviluppo dei giocatori”.

Foto. logo Como