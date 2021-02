Ufficiale, Celtic: si è dimesso Neil Lennon

E’ terminata dopo due anni l’avventura di Neil Lennon su una delle panchine più importanti del calcio scozzese: quella del Celtic. A comunicare le dimissioni del tecnico, lo stesso club di Glasgow attraverso un comunicato sul sito ufficiale: “Il Celtic Football Club ha annunciato oggi che Neil Lennon si è dimesso dalla sua posizione di allenatore della prima squadra con effetto immediato. Neil ha servito il club con distinzione sia come giocatore che come manager, ottenendo numerosi successi. L’attuale assistente, John Kennedy, assumerà la carica ad interim della squadra”.

Celtic Football Club today announced that Neil Lennon has resigned from his position as Football Manager with immediate effect.

We thank Neil sincerely for all he has done for the club and we wish him every success going forward.

— Celtic Football Club (@CelticFC) February 24, 2021