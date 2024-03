Ufficiale: Celta Vigo, Claudio Giraldez è il nuovo allenatore

Dopo l’esonero di Rafael Benitez, il Celta Vigo ha già nominato un nuovo allenatore: si tratta di Claudio Giraldez. Di seguito la nota del club: “L’allenatore del Celta Fortuna, Claudio Giráldez, prenderà le redini della prima squadra da questo mercoledì, giornata in cui, dopo un giorno di riposo, si svolgerà una seduta di allenamento alle 11 alla Cidade Deportiva Afouteza. Giráldez, allenatore formatosi nelle categorie giovanili del club di Vigo, guiderà l’RC Celta già questa domenica a Siviglia, dove l’RC Celta giocherà contro la squadra andalusa alle 14 allo stadio Sánchez Pizjuán. L’allenatore di Porriño ha fatto il salto dall’RC Celta Juvenil de División de Honor alla squadra riserve nella stagione 2022/2023, nella quale, con una squadra di enorme gioventù, è riuscito a qualificarsi per i playoff per la promozione. Nel campionato attuale, e dopo 27 partite giocate, il Celta Fortuna è quinto con 47 punti. L’allenatore del Gran Peña Fredi Álvarez sostituirà Giráldez nella squadra riserve dell’RC Celta”.

Foto: Instagram Celta Vigo