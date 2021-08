Ufficiale: Celeghin dal Como al Renate

La società A.C. Renate 1947 Srl, in data odierna comunica di aver ottenuto a titolo temporaneo dal Como 1907 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Enrico Celeghin. Nato a Dolo (VE) il 22 febbraio 1999, è un centrocampista che può ricoprire più posizioni, fresco di promozione in Serie B con i lariani (62 presenze, 6 gol), con i quali aveva ottenuto – da protagonista – anche il passaggio dai Dilettanti alla Serie C. Ad Enrico, che resterà in nerazzurro fino al 30 giugno 2022, va il nostro benvenuto ed un caloroso in bocca al lupo per questa nuova esperienza in nerazzurro.

Foto: Logo Renate