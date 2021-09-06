Ultimo aggiornamento: lunedi' 06 settembre 2021 13:45

Ufficiale: Caykur Rizespor, dal Bayer Leverkusen arriva l’attaccante Pohjanpalo

06.09.2021 | 13:45

La squadra turca del Caykur Rizespor si è assicurata le prestazioni dell’attaccante finlandese Joel Pohjanpalo. L’annuncio è stato dato attraverso i canali ufficiali del club, il 26enne arriva in prestito dal Bayer Leverkusen.

 

Foto: Twitter Caykur Rizespor