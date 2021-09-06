Ufficiale: Caykur Rizespor, dal Bayer Leverkusen arriva l’attaccante Pohjanpalo
06.09.2021 | 13:45
La squadra turca del Caykur Rizespor si è assicurata le prestazioni dell’attaccante finlandese Joel Pohjanpalo. L’annuncio è stato dato attraverso i canali ufficiali del club, il 26enne arriva in prestito dal Bayer Leverkusen.
✍️ Çaykur Rizepsor’umuz 26 yaşındaki Finli hucüm oyuncusu Joel Pohjanpalo’yu 1 yıllığına kiralık olarak renklerine katmıştır.
Joel Pohjanpalo’ya kulubümüze “Hoş Geldin” diyor, kendisine başarılar diliyoruz.
🔗 https://t.co/DXechadxjJ pic.twitter.com/QiFP2Ca8i6
— Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) September 5, 2021
Foto: Twitter Caykur Rizespor