Ufficiale: Cavese, rescissione per l’attaccante N’Cede Goh

Massimo N’Cede Goh non è più un giocatore della Cavese. L’attaccante, classe 1999, protagonista di appena 4 presenze in stagione (e un assist), ha risolto il contratto con la società. A comunicarlo è stato il club stesso, attraverso una nota ufficiale: “La Cavese 1919 srl rende noto di aver rescisso – in data odierna – il contratto in essere con l’attaccante Massimo N’Cede Goh. A Massimo auguriamo le migliori fortune per il prosieguo della carriera professionale“.