Ufficiale: Cauz rinnova con il Modena fino al 2026

Il Modena tramite un comunicato sul proprio sito ha ufficializzato il rinnovo di Cristian Cauz fino al 2026. Ecco la nota del club: “Dopo un’annata convincente, l’avventura in gialloblù si allunga. Il Modena F.C. comunica il rinnovo del contratto di Cristian Cauz, ora legato al club sino al 30 giugno 2026. Arrivato a Modena la scorsa estate da svincolato, dopo tanti anni di gavetta tra Serie D e Lega Pro, Cauz ha avuto l’opportunità di trovare spazio e continuità in Serie B con la maglia gialloblù: ha chiuso la stagione con 20 presenze, rivelandosi un giocatore molto duttile, utilizzabile sia come terzino che come centrale.” Foto: sito Modena