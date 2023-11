Ufficiale: Catanzaro, l’ex Torino Massimo Bava nuovo responsabile delle giovanili e dell’area scouting. Ingaggiato anche Enrico Bortolas

Due nuovi tasselli, da oggi, incrementano l’organigramma dell’US Catanzaro 1929. Massimo Bava, per circa un decennio alla guida del vivaio del Torino, ricopre il doppio ruolo di responsabile dell’Area tecnica del settore giovanile giallorosso e scouting mentre Enrico Bortolas riveste l’incarico di responsabile delle metodologie del settore giovanile e scouting.

Due figure che arricchiscono l’attività portata avanti – da anni e con abnegazione – dal responsabile del settore, Carmelo Moro. La società giallorossa ha deciso così di puntare ancor di più su un comparto ritenuto strategico per il futuro, fondamentale per il consolidamento e la crescita del sodalizio stesso.