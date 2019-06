Ufficiale: Catanzaro, confermati il tecnico Auteri e il ds Logiudice

Il Catanzaro riparte dal tecnico Gaetano Auteri e dal direttore sportivo Pasquale Logiudice, entrambi confermati nelle rispettive cariche. Lo rende noto lo stesso club giallorosso attraverso il seguente comunicato ufficiale: “Il progetto messo in campo la scorsa estate prosegue. Mister Gaetano Auteri resta sulla panchina del Catanzaro così come previsto dall’accordo contrattuale e mai messo in discussione dalla società e dal ds .Dopo qualche giorno di ferie, il tecnico è rientrato in città dove ha incontrato il presidente Floriano Noto e il direttore sportivo Pasquale Logiudice. In un clima di assoluta serenità, le parti hanno discusso di come affrontare la prossima stagione, pronti a ripartire con entusiasmo rinnovato dopo la delusione dei playoff”.

Foto: sito ufficiale Catanzaro