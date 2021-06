Ufficiale: Catanzaro, cambia il ds. Pelliccioni sostituisce Cerri

Con un comunicato il Catanzaro ha annunciato il cambio di ds. Ecco la nota: “La società US Catanzaro comunica che nella mattinata di oggi è stato risolto in maniera consensuale il contratto con il direttore sportivo Massimo Cerri, al quale viene rivolto un ringraziamento per l’impegno profuso nella sua stagione in giallorosso, improntato alla serietà e alla professionalità, e l’augurio delle migliori fortune personali e professionali. La società comunica, contestualmente, che è il profilo di Alfio Pelliccioni quello scelto dalla dirigenza per rivestire il ruolo di direttore sportivo nella stagione 2021/2022. Il nuovo DS sarà in sede lunedì per siglare il contratto ed avviare con i vertici societari la programmazione per il prossimo campionato”.