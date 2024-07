Ufficiale: Catanzaro, arriva il portiere Dini dal Crotone. Percorso inverso per Sala

Il Catanzaro comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del portiere Andrea Dini. Ventotto anni, ha giocato le ultime due stagioni a Crotone, nel campionato di Serie C in cui ha collezionato esperienze con diverse formazioni, tra le quali Avellino, Padova, Juve Stabia e Trapani. Con i siciliani ha debuttato anche in serie B nella stagione 2019/2020. Dini si lega al Catanzaro per un anno.

Contestualmente all’arrivo di Dini, la società giallorossa comunica la cessione del portiere Andrea Sala al Crotone. A Sala vanno i ringraziamenti per l’impegno e l’attaccamento alla maglia dimostrati nei suoi due anni di permanenza a Catanzaro.

