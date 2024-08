Ufficiale: Catania, in attacco c’è Roberto Inglese

Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Roberto Inglese, che ha sottoscritto un contratto annuale legandosi alla nostra società fino al 30 giugno 2025 con opzione per la stagione 2025/2026. Nel corso di una carriera in cui è stato convocato in Nazionale (nel 2017, in vista di gare valevoli per le qualificazioni ai Mondiali), l’attaccante ha realizzato 79 reti, 38 delle quali in A. Nella massima serie, ha vissuto sei stagioni indossando le maglie del Chievo (due le annate consecutive in “doppia cifra”) e del Parma. È stato tra i principali protagonisti della storica promozione in A del Carpi, nel 2015. Nato a Lucera (Foggia) il 12 novembre 1991 e cresciuto calcisticamente nel Pescara, con la formazione abruzzese ha debuttato in Lega Pro, categoria in cui si è ben distinto in avvio di carriera con il Lumezzane, e in B. Tra i cadetti, l’anno scorso, un’ulteriore esperienza, con il Lecco.

Foto: Instagram Catania