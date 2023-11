Ufficiale: Catania, il ds Laneri sollevato dall’incarico

Catania Football Club rende noto di aver sollevato dall’incarico il direttore sportivo Antonello Laneri. Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella dichiara: “Riflettendo sulla situazione attuale della prima squadra, valutiamo la possibilità di intervenire anche in altri ambiti e pertanto non escludiamo ulteriori novità relative ai professionisti oggi sotto contratto”. Ad Antonello Laneri, un ringraziamento per l’impegno profuso ed auguri per la prossima esperienza professionale.

Foto: sito Catania