Ufficiale: Cassata dal Genoa allo Spezia

Francesco Cassata è un nuovo giocatore dello Spezia, che lo ha preso dal Genoa in prestito con obbligo di riscatto. Prodotto della primavera della Juventus, lo scorso anno ha militato nelle file della Ternana. Di seguito il comunicato apparso sul sito del club ligure: “Nuovo rinforzo per le Aquile! Spezia Calcio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con obbligo di riscatto dal Genoa CFC il centrocampista Francesco Cassata, il quale ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025. Nato nel 1997 a Sarzana e cresciuto nello splendido scenario di San Terenzo, dopo aver inizialmente indossato la maglia delle giovanili aquilotte, Cassata si è messo in mostra nel vivaio dell’Empoli, per poi approdare alla Primavera della Juventus. L’esordio nel calcio professionistico arriva nella stagione 2016-2017 con la maglia dell’Ascoli, in Serie B, dove si mette subito in luce come uno dei giovani più interessanti della cadetteria, tanto che nella stagione 2017/2018 è il Sassuolo a spuntarla sulle pretendenti, facendolo esordire in Serie A a 20 anni e proprio con i neroverdi arriva anche la prima rete nella massima serie, siglata contro il Chievo il 04 aprile 2018. Nella stagione seguente, il passaggio al Frosinone, neopromosso in Serie A mentre a partire dal campionato 2019-2020 torna in Liguria, questa volta sponda Genoa, dove rimarrà per due stagioni e mezzo, per poi passare al Parma e nello scorso torneo cadetto alla Ternana, dove ha totalizzato 27 presenze e due assist. Centrocampista dotato di grande corsa, fisicità e buoni tempi di inserimento, Cassata negli anni ha totalizzato ben 132 presenze tra Serie A, Serie B e Coppa Italia ed ora è pronto a vestire la maglia della sua città e dare fin da subito il proprio contributo alla causa dello Spezia Calcio. Benvenuto Francesco!”.

Foto: Instagram Cassata