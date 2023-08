Ufficiale: Cassano è un nuovo calciatore del Cittadella

Nuovo rinforzo per il Cittadella, che ha acquistato a titolo definitivo Claudio Cassano dalla Roma. L’annuncio lo ha dato la stessa società di Serie B tramite un comunicato ufficiale.

“L’A.S. Cittadella comunica l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di CLAUDIO CASSANO dall’ A.S. Roma.

Il talentuoso attaccante nato a Trani classe 2003 vestirà nella stagione 2023/24 la maglia del Cittadella.

58 presenze e 15 centri con la Primavera giallorossa, Cassano vanta anche 24 gol in 36 presenze con la maglia azzurra Under 17 e Under 18.

Prelevato dalle giovanili del Bisceglie nel 2018 ha vestito la maglia della Roma fino alla scorsa stagione.

A Claudio il nostro benvenuto in granata e un grosso in bocca al lupo per il futuro prossimo con la nostra maglia!”