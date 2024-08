Ufficiale: Casiraghi rinnova con il Sudtirol fino al 2026

Il SudTirol è lieto di comunicare il rinnovo del contratto di Daniele Casiraghi. Il precedente accordo sarebbe scaduto al termine della prossima stagione, ovvero il 30 giugno 2025.

Il trequartista, tra gli artefici principali della promozione in Serie B dei biancorossi, capocannoniere biancorosso nella scorsa stagione, ha prolungato l’accordo fino al 30 giugno 2026. Nato a Treviglio in provincia di Bergamo il 10 marzo 1993, cresciuto a Pozzo d’Adda in provincia di Milano, 177 cm, calcisticamente è cresciuto nella Tritium per poi distinguersi in Serie C, indossando le maglie di Pro Patria, Gubbio, Ancona e ancora Gubbio prima di approdare in biancorosso nell’estate del 2019.

Casiraghi si impone presto quale giocatore cardine dell’FCS. Segna il primo goal ufficiale l’11 agosto 2019 nella sfida di Coppa Italia contro la Virtus Entella. Nel campionato 2021-2022 fornisce un importante contributo alla prima storica promozione in Serie B dell’FC Südtirol, segnando in particolare una doppietta contro la Triestina nella partita decisiva dell’ultima giornata al “Nereo Rocco”. Il 16 dicembre scorso ha segnato la cinquantesima rete con la maglia altoatesina, diventando il miglior marcatore della storia del club. Complessivamente, con l’FCS, vanta 186 gare, impreziosite da 57 reti e 36 assist, di cui 68 partite con 18 gol e 13 assist nelle ultime due stagioni nel campionato cadetto, più 2 gare e 1 rete nei playoff 2023. Nella stagione scorsa, in 36 gare ha messo a segno 16 reti e 7 assist. FC Südtirol augura a Daniele Casiraghi un prosieguo di carriera in maglia biancorossa ricco di soddisfazioni, personali e, naturalmente, di squadra.

