Ufficiale: Casertana, preso Falasca dal Sassuolo

La Casertana comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Matteo Falasca che arriva in rossoblu a titolo definitivo dal Sassuolo con accordo pluriennale. Terzino sinistro classe 2004, è cresciuto nel vivaio della Roma militando in tutte le formazioni giovanili giallorosse fino a diventare perno della Primavera. Lo scorso anno il trasferimento al Sassuolo con cui ha conquistato lo scudetto Primavera battendo in finale proprio la Roma e siglando la prima rete del 3-0 che ha visto gli emiliani laurearsi Campioni d’Italia. Ai canali ufficiali del club campano, fanno seguito le parole del neo acquisto dei falchetti: “Non vedevo l’ora di fare il salto nei professionisti. E dopo la vittoria dello scudetto Primavera ero pronto per questa grande occasione. Ho tanta voglia di mettermi in mostra e misurarmi nel calcio dei grandi e farlo in una piazza come questa è ancora più affascinante. Mi sono trovato subito bene con lo staff e con il gruppo e sono convinto che potremo fare bene”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Official Casertana F.C. (@official_casertana_fc)

Foto: logo Casertana