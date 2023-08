Ufficiale: Casasola alla Ternana

La Ternana Calcio comunica di aver ingaggiato il calciatore Tiago Matías Casasola. L’esterno argentino (è nato a Buenos Aires l’11 agosto 1995), ha firmato un contratto che lo lega alle Fere fino al 30 giugno 2025. Tiago, nella passata stagione, ha collezionato nel Perugia 35 presenze realizzando 9 reti. Nel complesso, in Serie B, vanta 217 partite con 23 gol e 24 assist. Ha militato con Como, Trapani, Alessandria (unica esperienza in Serie C), Salernitana, Cosenza, ancora Salernitana (promozione in Serie A), Frosinone, Cremonese e Perugia. Al suo attivo anche 19 presenze tra Under 17 ed Under 20 del suo Paese.

