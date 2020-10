Ufficiale: Casale dal Verona all’Empoli

«Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a Empoli FC, a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva da parte del club toscano e con diritto di contro-opzione in favore della scrivente società, le prestazioni sportive del calciatore Nicolò Casale». Così i gialloblù in una nota ufficiale in cui hanno anche comunicato che il 22enne difensore veronese ha prolungato il suo contratto con gli scaligeri fino al 30 giugno 2023.