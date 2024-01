Ufficiale: Carvalho del Liverpool rientra in anticipo dal prestito al Lipsia

Fabio Carvalho, centrocampista classe 2002, è tornato alla corte di mister Klopp, dopo che il prestito al Lipsia non è andato come sperato. Per il calciatore lusitano solo 400 minuti in questa prima parte di stagione di Bundesliga. “Fabio Carvalho torna al Liverpool dopo il prestito all’RB Lipsia. L’attaccante torna ai Reds dopo aver trascorso la prima metà del 2023-24 in Bundesliga e aver collezionato 15 presenze coi Die Roten Bullen, club in cui era inizialmente approdato con un accordo di prestito annuale. Carvalho è arrivato ad Anfield nell’estate del 2022 e finora ha giocato 21 partite con Jürgen Klopp, segnando tre gol” – si legge nel comunicato ufficiale rilasciato dal Liverpool sui propri canali ufficiali. Secondo Sky Sports UK, sul giocatore è forte l’interesse del Leicester.

Foto: Twitter ufficiale Liverpool