Momento di saluti in casa West Ham. Il club londinese ha annunciato che tre giocatori diranno addio al club; si tratta di Andy Carroll, Adrian e Samir Nasri. Con un comunicato apparso sul sito ufficiale degli Hammers è stato confermato che il contratto in scadenza a giugno 2019 non sarà rinnovato.

Foto: Sito West Ham