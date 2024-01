Ufficiale: Carreras è un nuovo giocatore del Benfica

Alvaro Fernandez Carreras, terzino sinistro classe 2003, arriva in prestito al Benfica dal Manchester United. La nota dei Red Devils: “Il terzino sinistro del Manchester United, Alvaro Fernandez, ha firmato per i giganti portoghesi del Benfica in prestito fino alla fine della stagione. Dopo un promettente periodo estivo con la squadra senior del Manchester United, il ventenne ha trascorso la prima metà della stagione con il club di La Liga, il Granada CF, disputando 13 partite in tutte le competizioni. È stato richiamato all’inizio di questo mese e ora concluderà la stagione 2023/24 con i campioni della Primeira Liga”.

Foto: Instagram Benfica