Ufficiale: Carraro è un nuovo calciatore della SPAL

Marco Carraro è un nuovo calciatore della SPAL: arriva a titolo definitivo dall’Atalanta. Ecco il comunicato del club:

S.P.A.L. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Società Atalanta Bergamasca Calcio le prestazioni sportive del centrocampista Marco Carraro. Il nuovo calciatore biancazzurro ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.

Nato a Dolo nel 1998, Carraro muove i primi passi nel settore giovanile dell’Inter coronando il proprio percorso all’interno del vivaio nerazzurro con la vittoria del Campionato Primavera al termine della stagione 2016/2017.

Nell’estate 2017 l’Atalanta acquisisce il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista e le cede a titolo temporaneo al Pescara con cui esordisce in Serie B. L’anno seguente disputa una prima parte di stagione al Foggia ed una seconda al Perugia, sempre in cadetteria, dove rimane anche nella stagione seguente raccogliendo in totale 52 apparizioni con la formazione umbra.

In Serie B veste in seguito le maglie di Frosinone e Cosenza, prima di passare al Crotone con cui nell’ultimo Campionato di Serie C raggiunge i quarti di finale dei playoff per la promozione in cadetteria.

Nella sua carriera Carraro è stato anche convocato più volte nelle nazionali giovanili italiane, collezionando in totale 15 presenze con le selezioni Azzurre dall’Under 15 all’Under 21.

Benvenuto a Ferrara Marco!

Foto: Sito ufficiale SPAL