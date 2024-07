Ufficiale: Carrarese, ceduto Opoola in prestito al Casarano

Il Casarano ha annunciato, mediante un comunicato diffuso sui propri canali, di aver raggiunto l’intesa con la Carrarese circa il trasferimento, a titolo temporaneo, del giovane attaccante classe 2004, Malik Olalekan Opoola. Di seguito il comunicato del club pugliese:

“Il Casarano ha annunciato l’ingaggio di Malik Olalekan Opoola, attaccante nigeriano classe 2004, che arriva in prestito dalla Carrarese. Dopo la brillante stagione 2022/23 a Brindisi, dove ha contribuito significativamente alla promozione della squadra in Lega Pro, segnando dieci gol in venti presenze, nello scorso campionato ha militato tra Carrarese e lo stesso Brindisi”.

Foto: twitter Carrarese