Ufficiale, Carpi: si dimette il tecnico Foschi

Era nell’aria dopo la umiliante sconfitta subita contro il Padova, ed adesso è arrivata l’ufficialità. Con una nota il Carpi ha comunicato che il tecnico Luciano Foschi ha rassegnato le proprie dimissioni da capo allenatore della Prima Squadra: “La società, nell’accettare tale decisione, desidera ringraziare mister Foschi per l’impegno profuso, per la professionalità dimostrata e per le sue qualità umane. Si comunica anche che l’allenamento odierno alle ore 15, che prevede attività di scarico muscolare dopo l’impegno infrasettimanale, sarà diretto dal dott. Luca Spadafora e dal preparatore atletico David Morelli”.