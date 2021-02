Serie C: valanga Padova sul Carpi, finisce 6-0!

Nel recupero della 18° giornata di Serie C Girone B, lo schiacchiasassi Padova abbatte il malcapitato Carpi per 6-0 e torna al comando della classifica insieme con il Südtirol. Al quarto d’ora arriva il vantaggio dei padroni di casa con Chiricò, che insacca da pochi passi. Il raddoppio, al minuto 38, è opera di Saber con un colpo da biliardo. Nella ripresa il Padova dilaga: il tris firmato in contropiede da Cissè, e il poker con Firenze, sempre in contropiede. Nel finale arrivano il 5-0 e il 6-0, rispettivamente con Santini su rigore e Della Latta.

Foto: Twitter Padova