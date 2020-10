Attraverso un comunicato ufficiale, il Carpi rende noto l’ingresso nello staff dirigenziale, con la qualifica di Responsabile Area Tecnica, di Andrea Mussi.

Mussi, che in C aveva recentemente condotto alla brillante salvezza l’Albissola, ha sottoscritto un contratto di valenza biennale, con scadenza prevista per il prossimo Giugno 2022.

Fonte Foto: Sito uff. Carpi