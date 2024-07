Ufficiale: Carpi, arrivano Zoboletti dalla Sambenedettese e Nardi in prestito dalla Fiorentina

Il Carpi ha annunciato, tramite due annunci diffusi sui propri canali di aver raggiunto gli accordi circa i trasferimenti di Alessandro Zoboletti, terzino classe 2005, dalla Sambenedettese e di Niccolò Nardi, trequartista classe 2004, in prestito dalla Fiorentina. Di seguito l’annuncio del club su Zoboletti:

“L’AC Carpi comunica di avere acquisito, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del difensore Alessandro Zoboletti. Il terzino marchigiano – scuola Ascoli – classe 2005, arriva in biancorosso con due stagioni di Serie D alle spalle. Nell’ultima annata, Alessandro ha disputato 38 partite con la maglia della Sambenedettese, mettendo a segno 2 gol e fornendo 3 assist. Zoboletti arriva in biancorosso – per la sua prima stagione in Serie C – dopo aver sottoscritto un contratto di valenza biennale, con scadenza il 30 giugno 2026”.

Di seguito invece il comunicato del club su Nardi:

“L’AC Carpi comunica di avere acquisito, a titolo temporaneo, il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Niccolò Nardi. Il giovane trequartista classe 2004, arriva in prestito dalla Fiorentina, squadra in cui è cresciuto calcisticamente fino a giocare in Primavera. L’anno scorso, Nardi ha disputato la sua prima stagione “fra i grandi”, in prestito al Livorno (Serie D – Girone E), scendendo in campo 33 volte e mettendo a referto 4 gol e 2 assist. Nardi si appresta quest’anno a debuttare in Serie C, con il biancorosso addosso, dopo aver sottoscritto un prestito annuale, con scadenza il 30 giugno 2025″.

Foto: twitter AC Carpi