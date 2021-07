Ufficiale: Carlos França lascia la panchina del Seregno

In data odierna, il Seregno comunica la decisione di non proseguire la collaborazione con il signor Carlos França, che non sarà così l’allenatore della prima squadra nella stagione 2021-’22. França, nato a Jaguariuna, in Brasile, l’1 gennaio 1980, a lungo uno dei migliori attaccanti nella serie D e nella serie C, aveva assunto la conduzione del gruppo nella scorsa primavera, alla sua prima esperienza in panchina, guidandolo in una rimonta in classifica culminata con la promozione in serie C e scandita da nove vittorie, quattro pareggi ed una sconfitta in quattordici partite, con ventidue reti realizzate ed undici subite. Così il presidente Davide Erba: “Oggi che le nostre strade si separano, mi sento di ringraziare Carlos França per il contributo che ha offerto alla causa della nostra promozione in serie C, mettendosi in gioco in un ruolo in cui non aveva esperienza, con risultati che sono sotto gli occhi di tutti. L’apprezzamento per la persona e l’amicizia tra noi rimarranno e non posso che augurare a Carlos le migliori fortune professionali in futuro”.

FOTO: Facebook Seregno