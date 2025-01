Ufficiale: Carlo Taldo nuovo direttore sportivo della Casertana

Dopo l’esonero del vecchio ds Trevisan, oggi arriva il comunicato ufficiale da parte della società della Casertana di aver affidato quel compito a Carlo Taldo. Questa la nota ufficiale del club:

“La Casertana FC comunica di aver affidato l’incarico di direttore sportivo a Carlo Taldo. Nato a Merate (CO) nel 1972, in carriera ha ricoperto il ruolo di ds nel Lugano, per poi passare nel 2013 alla Cremonese in qualità di capo degli osservatori. Nel 2016 la nuova avventura con il Genoa come direttore sportivo della Primavera, arrivando a ricoprire la stessa carica anche con la prima squadra ligure nella stagione 2021/22.”

Foto: sito Casertana