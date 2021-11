Ufficiale: Carissoni al Latina

“Il Latina ha annunciato un rinforzo in difesa per il proseguo della stagione. Si tratta di Lorenzo Carissoni, classe ’97 che può giocare sia come terzino destro sia come centrale. Lorenzo Carissoni, nonostante la giovane età (classe 1997) ha avuto già esperienze con realtà importanti come Monza, Carrarese, Lecco e Vis Pesaro. Un giocatore che il tecnico Di Donato conosce bene, versatile, in grado di ricoprire con efficacia il ruolo di esterno destro di difesa, ma bravo anche come centrale di destra della difesa a tre. Carissoni è entusiasta di iniziare la sua nuova avventura con la maglia nerazzurra e sarà a disposizione a partire da match di sabato pomeriggio al Francioni contro il Messina”.

Foto: Logo Latina