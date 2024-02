Ufficiale: Capradossi è un nuovo giocatore del Lecco

Dopo la risoluzione del contratto che lo legava al Cagliari, Elio Capradossi, difensore italiano di 27 anni, lascia la squadra rossoblù e si lega al club lombardo, attualmente in Serie B.

“Calcio Lecco 1912 è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive di Elio Capradossi.

Elio è un difensore centrale italiano con origini ugandesi classe 1996. Nella sua carriera è cresciuto nelle giovanili della Roma per poi passare al Bari nella stagione 16/17. Nelle stagioni successive ha vestito le maglie di Spezia, Spal e Cagliari per un totale di 134 presenze e una promozione in Serie A.

Benvenuto Elio, non vediamo l’ora di vederti all’opera con la maglia bluceleste”.

Foto: sito ufficiale Cagliari