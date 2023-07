Ufficiale: Capozucca è il nuovo ds della Ternana

La Ternana ha ufficializzato l’arrivo in società di Stefano Capozucca come nuovo direttore sportivo. L’ex dirigente del Genoa prende il posto di Luca Leone. Di seguito il comunicato del club umbro: “La Ternana Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con il signor Stefano Capozucca, in qualità di direttore sportivo. Per l’esperto dirigente, ex tra le altre di Genoa, Livorno, Frosinone e Cagliari, si tratta di un ritorno a Terni, dove ha già operato alle dipendenze di Luigi Agarini nel biennio 2002/2004. Al nuovo diesse delle Fere l’augurio sincero di buon lavoro da parte del presidente Nicola Guida e di tutta la famiglia rossoverde. Contestualmente si comunica l’esonero del direttore sportivo Luca Leone, al quale vanno il ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni e i più sentiti auspici di buona fortuna sul piano umano e professionale”.

Foto: sito Ternana