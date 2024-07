Ufficiale: Gagliardi e la Pianese si separano

Dopo 13 anni Francesco Gagliardi, storico capitano della Pianese, non vestirà più la maglia del club. Si separano infatti le strade tra il capitano e le zebrette, come annunciato anche sui social della squadra:

“Dopo 13 stagioni consecutive in bianconero, le strade di Francesco Gagliardi e la Pianese si separano. Lo storico capitano non farà quindi parte della rosa delle zebrette nel prossimo campionato di Serie C. A nome di tutta la Pianese, vogliamo ringraziare Francesco per l’impegno profuso, per la serietà e la professionalità dimostrate con la nostra maglia e per aver contribuito a centrare dei risultati storici per la società, augurandogli il meglio per il suo futuro.”

Foto: instagram Pianese