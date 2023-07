Ufficiale: Candellone dal Napoli alla Juve Stabia

La Juve Stabia acquista Leonardo Candellone dal Napoli. L’attaccante classe 1997 è originario di Torino ed è cresciuto nella primavera dei Granata locali. Da allora un lungo giro per prestiti per tutta l’Italia, sino all’approdo all’ombra del Vesuvio nel 2020. Da allora comunque nessuna presenza con gli azzurri e ancora prestiti, l’ultimo al Pordenone in Serie C, con 8 in 35 presenze. Il comunicato della Juve Stabia: “La S.S. Juve Stabia comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive, dalla SSC Napoli, a titolo definitivo, dell’attaccante Leonardo Candellone, classe ’97, fino al 30 giugno 2025. Il calciatore, nativo di Torino, è cresciuto calcisticamente nel Torino e ha vestito, tra le altre, le maglie del Gubbio, della Ternana, del Sudtirol, del Bari e del Pordenone”.

Foto: Sito Juve Stabia