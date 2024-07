Ufficiale: Campagna all’Ascoli

L’Ascoli comunica di aver acquisito fino al 30 giugno 2025 con opzione le prestazioni sportive del centrocampista Simone Campagna. Nato il 21 ottobre 2002 a Bologna, città che lo cresce calcisticamente nelle giovanili rossoblù, Campagna è reduce dalla stagione al Ravenna, dove ha collezionato nel campionato di Serie D 29 presenze, 3 gol e altrettanti assist. In precedenza ha militato nelle file del Corticella, squadra bolognese di Serie D, totalizzando in campionato 32 presenze, 7 gol e 3 assist. In entrambe le esperienze ha centrato e vinto i Play Off di Serie D gir. D. Il Club bianconero accoglie il neo arrivato Simone con un caloroso benvenuto.

Foto: logo Ascoli