Ufficiale: Camoranesi al Floriana, riparte da Malta

Il campione del mondo 2006 Mauro German Camoranesi riparte da Malta. L’ex centrocampista della Juventus ha annunciato l’accordo sui propri canali social con il Floriana. La sua ultima esperienza in panchina è stata in Slovenia, con il Maribor. Un anno fa era stato annunciato come componente dello staff di Igor Tudor ma rinunciò all’incarico qualche giorno dopo. La sua prima esperienza da allenatore nel 2014 in Messico al Coras de Tepic. Nel 2015 il Tigre in Argentina. Quindi i Cafetaleros de Chiapas, ancora in Messico, e in Slovenia prima del Maribor il Tabor Sežana.

Fonte: Camoranesi Instagram