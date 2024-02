Ufficiale: Cambio di nazionalità per Huijsen. Il difensore giocherà per la Spagna

Dopo le indiscrezioni circolate nella giornata di ieri, ora c’è anche l’ufficialità: Dean Huijsen, difensore in prestito alla Roma dalla Juventus, ha ottenuto la cittadinanza spagnola e potrà pertanto indossare la maglia della selezione iberica, che è pronta a convocarlo per due partite della nazionale Under 21 in programma nel mese di marzo. Il motivo?Il classe 2005 è nato infatti ad Amsterdam, in Olanda, tuttavia dall’età di cinque anni si è trasferito con la famiglia in Spagna, ed è cresciuto a Marbella. Di seguito il comunicato del Ministero degli Interni spagnolo:

“Su proposta del Ministro della Presidenza, della Giustizia e dei Rapporti con le Cortes, in attenzione alle circostanze eccezionali che esistono nel signor Dean Donny Huijsen, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione del 20 febbraio 2024, vengo a concedere la nazionalità spagnola per lettera naturale a Don Deanm Donny Huijsen, con quartiere civile di diritto comune. Tale concessione produrrà effetti nei presupposti, nelle condizioni e nei termini previsto dal codice civile.”

Foto: Twitter A.S. Roma