Ufficiale: cambia la data di Sporting-Atalanta. Il match verrà posticipato a mercoledì 6 marzo

Cambio di data per il match Sporting-Atalanta, valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League, e inizialmente in programma per martedì 5 marzo alle ore 18.45. Ebbene, stando a quanto deciso poco fa in via ufficiale dalla UEFA, la sfida verrà posposta al giorno successivo, e ciò a causa di questioni organizzative, dal momento che non si possono giocare due partite nello stesso giorno e il Benfica, da Campione di Portogallo, ha la precedenza rispetto ai Verde e Brancos.

Foto: Twitter Europa League