Ufficiale: Caligara è un nuovo giocatore del Sassuolo

Il Sassuolo tramite il proprio sito ufficiale ha annunciato l’acquisto di Fabrizio Caligara dall’Ascoli. Ecco il comunicato: “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’Ascoli Calcio 1898 le prestazioni sportive di Fabrizio Caligara (centrocampista, 2000). Cresciuto nelle giovanili della Juventus, Caligara esordisce in Champions League con i bianconeri a soli 17 anni prima di venire acquistato dal Cagliari nel febbraio del 2018. Dopo 6 mesi con i rossoblù viene mandato in prestito prima all’Olbia, in Serie C, e poi al Venezia, dove colleziona 16 presenze e mette a segno il suo primo gol in Serie B. Nella stagione 2020/2021 fa ritorno a Cagliari, e dopo 12 presenze tra Serie A e Coppa Italia, il centrocampista piemontese viene prestato all’Ascoli. Con i marchigiani riesce ad esprimere il suo talento collezionando 91 presenze in tre stagioni e mezzo in Serie B, a cui vanno aggiunti 10 gol e 9 assist. Nel campionato 2023/2024 Caligara ha messo a segno ben 5 reti in 26 presenze, tante quante nelle precedenti 80, diventando il secondo marcatore stagionale dell’Ascoli. Con queste sue prestazioni è entrato a far parte del ristretto gruppo di centrocampisti nati negli anni 2000 in grado di partecipare a 20 reti nel campionato di Serie B dalla stagione 2019/2020 (tre, con Gianluca Gaetano e Salvatore Esposito).Da tutta la famiglia neroverde, benvenuto Fabrizio!” . Foto: sito Sassuolo