Ufficiale: Caligara alla Salernitana

Caligara approda alla Salernitana in prestito con obbligo di riscatto in caso di raggiungimento di determinate condizioni. Questo il comunicato ufficiale del club:

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’U.S. Sassuolo Calcio per il trasferimento in granata del centrocampista classe 2000 Fabrizio Caligara. Il calciatore ha scelto la maglia numero 18 ed arriva a Salerno in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni.

Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, il ragazzo nativo di Borgomanero ha esordito in Serie A con la casacca del Cagliari, appena maggiorenne. Ha poi fatto esperienza in terza serie con l’Olbia, prima di indossare la maglia del Venezia in cadetteria. Dopo altri sei mesi in Sardegna (10 gettoni in A), Caligara ha iniziato un percorso in B ad Ascoli durato tre anni e mezzo che gli ha fruttato 110 partite e 10 gol. Nelle Marche ha già avuto modo di lavorare sia con mister Breda, sia con il direttore sportivo Valentini. La scorsa estate è passato al Sassuolo, con cui ha iniziato la stagione attuale. Ora è pronto per la nuova avventura con il cavalluccio marino sul petto.”

Foto: sito Salernitana