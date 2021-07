Ufficiale: Caldirola passa al Monza dal Benevento

Il Monza tramite il proprio sito ufficiale, ha annunciato l’arrivo di Luca Caldirola nel club biancorosso dal Benevento.

“Luca Caldirola è un nuovo giocatore del Monza.Il difensore proveniente dal Benevento ha firmato un contratto coi biancorossi fino al 30 giugno 2023 con rinnovo automatico per la stagione successiva al verificarsi di determinate condizioni. Nato a Desio, in Brianza, il 1 febbraio 1991 è un prodotto del settore giovanile dell’Inter con cui ha fatto tutta la trafila fino alla prima squadra, dove ha collezionato una presenza in Champions League.La sua carriera è ricca di esperienze all’estero: già a 19 anni è approdato in Olanda al Vitesse, e dopo le parentesi in Serie B con Brescia e Cesena, nell’estate 2013 è stato acquistato dal Werder Brema. In Germania ha giocato per sei anni, compresa una stagione nel Darmstad: 80 le sue gare complessive in Bundesliga. Nel gennaio 2019 è tornato in Italia, al Benevento, con cui ha centrato la promozione in Serie A dopo una esaltante cavalcata. La stagione del debutto in Serie A a 29 anni si è chiusa per lui con 25 presenze e anche due gol all’attivo. E’ stato capitano dell’Italia Under 21 seconda classificata all’Europeo 2013: con gli azzurrini ha giocato per 31 volte segnando una rete. Dopo tanti anni di esperienze lontano da casa, Caldirola torna ora nella sua Brianza.

Benvenuto Luca!”

Foto: Sito Monza